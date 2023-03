Muore a 55 anni schiacciato dalle barre dell' escavatore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA I Da 20 anni in Italia, ucciso da un razzo russo nel Donbass. La storia di Tato, 39 anni, viveva a Piacenza… - ernluccar : RT @11Giuliano: Selezione programmata: Lucca Seravezza, muore nel sonno la figlia del dottor Carnicelli. L’ha trovata la mamma nel letto, o… - Perpetu26531831 : @rosato_stefania @stanzaselvaggia Coglionazza, studia. Maria Boccuzzi, emigrata da Radicena a Milano. Dopo aver lav… - cronaca_di_ieri : 23/02/23 SAN CAYETANO (ARG) - Tragedia e dolore a San Cayetano: un calciatore di 17 anni muore durante un allename… - CorriereCitta : Terribile incidente tra tre veicoli: Davide Rota muore a 43 anni -

L'incidente ieri mattina a Castiglione del Lago in un appezzamento di terreno all'interno di un'azienda agricola. Inutili purtroppo i soccorsi...] Cronaca Genova e provincia In Primo Piano Sestri Levante, ha un malore in spiaggia:80enne Posted on 12 Luglio 2022 12 Luglio 2022 Author Redazione Un anziano di 80è stato stroncato da ...Un operaio agricolo di 55, italiano con origini albanesi, ha perso la vita. L'uomo è rimasto schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando . L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri a Castiglione del Lago. ...

Vicenza, mamma Giulia muore a 38 anni: si era appena sposata Corriere della Sera

È qui che, per cause ancora tutte da accertare, tre veicoli si sono scontrati. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a Davide Rota, di 43 anni: lui è morto lì, sul colpo, nonostante i ...L’incidente ieri mattina a Castiglione del Lago in un appezzamento di terreno all’interno di un’azienda agricola. Inutili purtroppo i soccorsi ...