MOVIOLA – Roma-Sassuolo | Kumbulla dà un calcione a Berardi | rigore e rosso

(Di domenica 12 marzo 2023) Episodio daall’ultimo minuto del primo tempo di, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico, su un’azione confusa,va al tiro ma poi nasce un parapiglia clamoroso frutto di undato daallo stesso. L’arbitro Fabbri non ravvede nulla e per questo motivo viene richiamato al Var: il calcio del difensore gialloè palese, inevitabile il cartellinoe il conseguente calcio di. Dal dischettonon sbaglia e fa 1-3.salterà sicuramente il derby di domenica prossima. SportFace.

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Roma e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live
8' - Ammonito Smalling per fallo di mano 13' - Controllo al VAR per possibile posizione irregolare di Laurienté sull'azione che l'ha portato al gol
Arbitro: Fabbri Assistenti: Capaldo - Prenna

Dopo la bella vittoria in Europa League contro la Real Sociedad, la Roma torna in campo per la 26a giornata di Serie A. I giallorossi affronteranno il Sassuolo. L'arbitro del match sarà Fabbri.