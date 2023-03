Moviola Juve-Sampdoria | l’episodio chiave del match

(Di domenica 12 marzo 2023)arbitraledelvalido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 26ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Prontera.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Diretta Juve-#Sampdoria: segui LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del… - infoitsport : Juve Sampdoria LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca - junews24com : #JuveToro Primavera LIVE ?? - infoitsport : Moviola Juve-Friburgo, il CorSport: giusto annullare il gol solo se… - infoitsport : Moviola Juve-Friburgo: tutti gli episodi -

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23:- Sampdoria L'episodio chiave delladel match trae Sampdoria, valido per la 26ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Prontera. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Allianz Stadium,e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A ......di- Inter di domenica prossima). Napoli - Atalanta, i precedenti di Colombo con le due squadre . Napoli - Atalanta, Colombo ha fischiato 23 falli . Napoli - Atalanta, i casi da. Napoli ...

Moviola Juve Friburgo: tutti gli episodi dubbi del match Juventus News 24

Juventus-Sampdoria, il video con gli highlights e le azioni salienti del match di domenica 12 marzo di Serie A ...Sarà il 130^ confronto in Serie A tra Juventus e Sampdoria con 65 vittorie per i bianconeri. La partita di andata è finita con un pareggio. Il punteggio più frequente tra le due squadre… Leggi ...