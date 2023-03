Mourinho squalificato, l’Olimpico prepara la pañolada (Di domenica 12 marzo 2023) I tifosi della Roma, così come Mourinho, non ci stanno e reagiscono alla conferma della squalifica per due giornate del loro allenatore dopo i fatti di Cremona. Quella inflitta allo Special One è una squalifica che ha compattato il monto giallorosso. Dal canto suo, la società ha manifestato solidarietà al proprio allenatore annunciando il silenzio stampa, anche se poi, in coppa, sia Mourinho che i giocatori si presenteranno davanti ai microfoni. Il tecnico si è già fatto sentire qualche giorno fa ripetendo un gesto familiare ai tifosi interisti, ma questa volta ci ha messo un po’ più di eleganza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@joseMourinho) Nel frattempo i tifosi sui social si sono mobilitati annunciando un’iniziativa che dentro gli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023) I tifosi della Roma, così come, non ci stanno e reagiscono alla conferma della squalifica per due giornate del loro allenatore dopo i fatti di Cremona. Quella inflitta allo Special One è una squalifica che ha compattato il monto giallorosso. Dal canto suo, la società ha manifestato solidarietà al proprio allenatore annunciando il silenzio stampa, anche se poi, in coppa, siache i giocatori si presenteranno davanti ai microfoni. Il tecnico si è già fatto sentire qualche giorno fa ripetendo un gesto familiare ai tifosi interisti, ma questa volta ci ha messo un po’ più di eleganza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose(@jose) Nel frattempo i tifosi sui social si sono mobilitati annunciando un’iniziativa che dentro gli ...

