Mourinho, Serra e la strategia Special. Quei particolari che non ci sono sfuggiti (Di domenica 12 marzo 2023) Panolada dei tifosi della Roma contro il Sassuolo. Mou ha la capacità di tenere insieme una piazza difficile a dir poco. Ma questa sua 'magia' sarà Eterna come la ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Panolada dei tifosi della Roma contro il Sassuolo. Mou ha la capacità di tenere insieme una piazza difficile a dir poco. Ma questa sua 'magia' sarà Eterna come la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Lite con #Mourinho, la Procura #Figc comunica al quarto uomo Marco #Serra il suo deferimento per violazione arti… - sportface2016 : #Serra-#Mourinho: ‘#LeIene’ annunciano per stasera un filmato che inchioderà il quarto uomo - capuanogio : Squalifica sospesa per #Mourinho, Corte federale d'Appello ha deciso di aver bisogno di più tempo per valutare quan… - Ma29Ma7 : RT @ilRomanistaweb: ?? Caso #MourinhoSerra, l'AIRC non ci sta: pronta la protesta contro il #Sassuolo #ASRoma - Ma29Ma7 : RT @ilRomanistaweb: ? SERRATA ? Acquista la tua copia a 1,50 € ?? -