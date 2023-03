Motomondiale: A. Espargaro, 'forse mi dovrò operare al braccio, domani ulteriori controlli' (Di domenica 12 marzo 2023) Il pilota dell'Aprilia Aleix Espargaro ha concluso in anticipo i test di Portimao a causa di un problema al braccio: “Ho il braccio destro abbastanza infiammato, non ho forza per guidare e mi sono dovuto fermare -ha detto il catalano ai microfoni di Sky Sport-. Sembra che sia necessaria un'operazione, farò ulteriori controlli domani, forse c'è una fibrosi nel muscolo. Se così fosse, dovrei sottopormi subito a un intervento. Comunque La nuova Aprilia non è male, ma non dimentichiamo che questi sono solo dei test, bisogna analizzare tutto molto bene". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Il pilota dell'Aprilia Aleixha concluso in anticipo i test di Portimao a causa di un problema al: “Ho ildestro abbastanza infiammato, non ho forza per guidare e mi sono dovuto fermare -ha detto il catalano ai microfoni di Sky Sport-. Sembra che sia necessaria un'operazione, faròc'è una fibrosi nel muscolo. Se così fosse, dovrei sottopormi subito a un intervento. Comunque La nuova Aprilia non è male, ma non dimentichiamo che questi sono solo dei test, bisogna analizzare tutto molto bene".

