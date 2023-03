MotoGP | tegola per Aleix Espargarò | “Il braccio è infiammato | forse dovrò operarmi” – VIDEO

(Di domenica 12 marzo 2023)chiude nella maniera peggiore la sue due-giorni di test pre-stagionali riservati alladi Portimao. Sul tracciato lusitano, infatti, il portacolori della Aprilia è stato costretto a concludere il suo lavoro anzitempo, con un problema alche lo potrebbe costringere all’operazione, con il tallone d’Achille dei piloti della classe regina di questa epoca, ovvero la sindrome compartimentale. Il catalano ha concluso la giornata odierna con il decimo tempo assoluto in 1:38.569 a 601 millesimi di distacco dal leader Francesco Bagnaia, totalizzando però solamente 52 tornate, proprio per il motivo che abbiamo spiegato in precedenza. Le sue parole a Sky Sport confermano questo problema e, anzi, sembrano puntare verso u intervento risolutivo: “Ho il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #MotoGP, tegola per Aleix #Espargarò: “Il braccio è infiammato, forse dovrò operarmi” #PortimaoTest – VIDEO - - Motorsport_IT : #MotoGP | Tegola Di Giannantonio: unfit per il Day 2 a Portimao -

MotoGP | Tegola Di Giannantonio: unfit per il Day 2 a Portimao Motorsport.com - IT

Yamaha ha chiesto ai responsabili tecnici della FIM lo strumento con cui si misura la dimensione massima delle carene affinché possano essere omologate. Si tratta di una prova evidente di difficoltà c ...Il pilota della Yamaha non ha potuto nascondere la sua delusione al termine della prima giornata dei test di Portimao, conclusa con il 21° tempo. Franco ritiene che il problema non sia la M1 in sé, qu ...