MotoGP, possibile ritorno di Andrea Iannone in Ducati? Ciabatti: "Difficile, ma mai dire mai" – VIDEO (Di domenica 12 marzo 2023) Tanti temi di discussione nel corso della due-giorni di test di MotoGP, che si è tenuta a Portimao (Portogallo). Sul circuito lusitano, la Ducati ha dato conferma di essere il riferimento nella classe regina e i migliori tempi nelle due giornate del campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, oltre a una presenza di tante moto di Borgo Panigale in top-10, la dicono lunga sull'ottimo lavoro svolto dalla scuderia italiana. Indicazioni confortanti in vista dell'inizio della stagione, in programma proprio sulla pista portoghese nel weekend del 24-26 marzo. A tenera banco però è un altro argomento che definire pepato è poco, ovvero l'eventuale ritorno di Andrea Iannone nella massima categoria del motociclismo. Come è noto, il pilota abruzzese è stato squalificato nel dicembre 2019 per essere risultato ...

