MotoGP | Marquez | “Oggi miglior giornata dell’anno | ho guidato bene”

Leggi su sportface

(Di domenica 12 marzo 2023) Marc, al termine delle due giornate di test diandate in scena a Portimao, prova a ritrovare il sorriso e a guardare il futuro con ottimismo. “abbiamo trovato ilfeeling della pre-stagione, stavo guidandoe sono stato in grado di fare una simulazione di Sprint Race. Guidando per una corsa più lunga sono stato in grado di concentrarmi maggiormente sul mio stile di guida e di continuare aare lì. Il nostro ritmo non era male:abbiamo lavorato di più per preparare il GP del Portogallo”, ha detto il pilota spagnolo della Honda, 14esimo al termine della seduta di prove odierna. SportFace.