MotoGP, Fabio Quartararo storce il naso: "Va meglio, ma la Yamaha non è ancora pronta, manca qualcosa" – VIDEO

Fabio Quartararo chiude la sua due-giorni di test riservati alla MotoGP di Portimao (Portogallo) con tante speranze e, soprattutto, le dita ben incrociate. Il passo in avanti importante che il francese si aspettava a livello di potenza del motore della sua M1 si può dire che sia avvenuto sì, ma solo in parte, per cui la sensazione è che la Yamaha sia ancora a debita distanza rispetto alla Ducati che in queste giornate sulla pista dell'Algarve ha davvero impressionato. Il campione del mondo 2021 ha concluso con il quarto tempo assoluto (1:38.302) con un distacco di 334 millesimi dal solito Francesco "Pecco" Bagnaia che oggi ha spaventato il resto del gruppo andando a demolire, letteralmente, il record della pista portoghese. Al termine della giornata odierna, il nativo di Nizza ha raccontato le sue ...

