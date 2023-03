MotoGP, Enea Bastianini: “Contento del lavoro e della crescita. Rispetto al lavoro di Bagnaia…” (Di domenica 12 marzo 2023) Enea Bastianini conclude la sua due-giorni dei test pre-stagionali di Portimao (Portogallo) riservati alla MotoGP con il sorriso. Il pilota del team Ducati Factory, infatti, ha messo in mostra una crescita importante, iniziando a conoscere nel migliore dei modi la sua GP23. Il miglior tempo lo ha fissato il suo compagno di team Francesco “Pecco” Bagnaia con un sensazionale 1:37.968, ma il romagnolo ha messo a segno la sesta prestazione assoluta con un distacco di 405 millesimi. Al termine dei test sulla pista dell’Algarve, il pilota soprannominato “La Bestia” ha raccontato le sue sensazioni riguardo la nuova moto e le prospettive verso il campionato che scatterà sullo stesso tracciato nel weekend del 26 marzo: “Sono Contento, è andata molto meglio Rispetto a ieri, perché abbiamo fatto ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023)conclude la sua due-giorni dei test pre-stagionali di Portimao (Portogallo) riservati allacon il sorriso. Il pilota del team Ducati Factory, infatti, ha messo in mostra unaimportante, iniziando a conoscere nel migliore dei modi la sua GP23. Il miglior tempo lo ha fissato il suo compagno di team Francesco “Pecco” Bagnaia con un sensazionale 1:37.968, ma il romagnolo ha messo a segno la sesta prestazione assoluta con un distacco di 405 millesimi. Al termine dei test sulla pista dell’Algarve, il pilota soprannominato “La Bestia” ha raccontato le sue sensazioni riguardo la nuova moto e le prospettive verso il campionato che scatterà sullo stesso tracciato nel weekend del 26 marzo: “Sono, è andata molto meglioa ieri, perché abbiamo fatto ...

