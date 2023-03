MotoGp, Di Giannantonio salta il secondo giorno di test, dichiarato unfit (Di domenica 12 marzo 2023) Sta per cominciare il secondo giorno di test di MotoGp 2023 a Portimao, ma Fabio Di Giannantonio è già costretto a rimanere in panchina. Il pilota del team Gresini è stato dichiarato unfit per la giornata di oggi e non salirà dunque in sella alla propria moto. Dopo aver occupato a lungo la top 5 (ha chiuso la sua giornata in nona posizione con il tempo di 1:39:641), il ventiquattrenne romano è incappato in una brutta caduta nel finale della sessione in Curva 8. Di Giannantonio è stato portato in ospedale subito dopo l’accaduto per i controlli di rito dove sono state escluse fratture di sorta. Ma nonostante sia fisicamente a posto, i medici hanno preferito non concedergli il lasciapassare per poter correre quest’oggi. “Fabio Di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Sta per cominciare ildidi2023 a Portimao, ma Fabio Diè già costretto a rimanere in panchina. Il pilota del team Gresini è statoper la giornata di oggi e non salirà dunque in sella alla propria moto. Dopo aver occupato a lungo la top 5 (ha chiuso la sua giornata in nona posizione con il tempo di 1:39:641), il ventiquattrenne romano è incappato in una brutta caduta nel finale della sessione in Curva 8. Diè stato portato in ospedale subito dopo l’accaduto per i controlli di rito dove sono state escluse fratture di sorta. Ma nonostante sia fisicamente a posto, i medici hanno preferito non concedergli il lasciapassare per poter correre quest’oggi. “Fabio Di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theshieldofspo1 : Il team Gresini scenderà in pista con il solo Alex Marquez. #TSOS // #MotoGP // #Test // #FabioDiGiannantonio //… - Motorsport_IT : #MotoGP | Tegola Di Giannantonio: unfit per il Day 2 a Portimao - gponedotcom : Il pilota del team Gresini ieri era stato trasportato in ospedale per accertamenti, gli esami hanno escluso frattur… - infoitsport : MotoGP: Di Giannantonio cade, controlli in ospedale -