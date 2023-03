MotoGP, Davide Tardozzi fa le carte al Mondiale: “Aprilia ha fatto un salto, Marquez sembra in difficoltà, ma non lo sottovaluto” – VIDEO (Di domenica 12 marzo 2023) Si tirano le somme della due-giorni di test di MotoGP a Portimao (Portogallo) in casa Ducati. Sessioni importanti per definire il quadro della messa a punto dei mezzi a disposizione, soprattutto pensando a una delle grandi novità della stagione agonistica, che partirà proprio dal circuito lusitano nel weekend del 24-26 marzo. Il riferimento è alla Sprint Race. Ducati, sotto questo profilo, ha dato conferma di essere molto competitiva e le sette moto nei primi dieci posti con cui si sono concluse le prove in terra portoghese la dicano lunga sullo stato di salute della Rossa in top-class. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica. Le parole a Sky Sport del Team Manager Ducati, Davide Tardozzi, vanno in questa direzione: “Bagnaia e Bastianini sono andati abbastanza bene. Enea era molto costante anche se qualche decimo più lento. Ci ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Si tirano le somme della due-giorni di test dia Portimao (Portogallo) in casa Ducati. Sessioni importanti per definire il quadro della messa a punto dei mezzi a disposizione, soprattutto pensando a una delle grandi novità della stagione agonistica, che partirà proprio dal circuito lusitano nel weekend del 24-26 marzo. Il riferimento è alla Sprint Race. Ducati, sotto questo profilo, ha dato conferma di essere molto competitiva e le sette moto nei primi dieci posti con cui si sono concluse le prove in terra portoghese la dicano lunga sullo stato di salute della Rossa in top-class. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica. Le parole a Sky Sport del Team Manager Ducati,, vanno in questa direzione: “Bagnaia e Bastianini sono andati abbastanza bene. Enea era molto costante anche se qualche decimo più lento. Ci ...

