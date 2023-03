MotoGP, Bagnaia: “Sono molto contento dei test, siamo pronti per la nuova stagione” (Di domenica 12 marzo 2023) Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, al termine della seconda delle due giornate di test di MotoGP andate in scena a Portimao, ha espresso la propria soddisfazione per il passo della sua Ducati: “Sono molto contento di come Sono andate le cinque giornate di test precampionato, considerando anche i tre giorni in Malesia del mese scorso. siamo migliorati in ogni sessione e abbiamo portato a termine il nostro programma di lavoro. La moto nuova mi piace molto e la preferisco a quella dello scorso anno, ma ora dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a lavorare a testa bassa per cercare di essere veloce su ogni tracciato. Anche le altre ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Il campione del mondo in carica di, Francesco, al termine della seconda delle due giornate didiandate in scena a Portimao, ha espresso la propria soddisfazione per il passo della sua Ducati: “di comeandate le cinque giornate diprecampionato, considerando anche i tre giorni in Malesia del mese scorso.migliorati in ogni sessione e abbiamo portato a termine il nostro programma di lavoro. La motomi piacee la preferisco a quella dello scorso anno, ma ora dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a lavorare aa bassa per cercare di essere veloce su ogni tracciato. Anche le altre ...

