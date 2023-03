Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #MotoGP, Alex #Marquez loda #Bagnaia: “Mi ispiro a lui nello stile, è il più veloce” – VIDEO - - infoitsport : MotoGP, Alex Marquez: 'Prima di cadere, pensavo che la Ducati non avesse limiti' - infoitsport : MotoGP 2023. Test di Portimao, giorno 2. Alex Marquez: 'Sulla carta sono da primi cinque!' - FormulaPassion : Alex Marquez si è classificato al settimo posto nella seconda giornata dei #PortimaoTest, mentre il fratello ha chi… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #SprintingInto2023 #PortimaoTest #IRTA Due giorni positiva per il #72 del Team Gresini Ducati - ht… -

Marquez in forma Con un Fabio Di Giannantonio dichiarato unfit per la seconda giornata di testa Portimão, l'attenzione del team Gresini era tutta concentrata suMarquez. Lo ...... poi è il turno delle Honda ufficiali di Joan Mir e Marc Marquez e quella clienti diRins , ma ... VEDI ANCHE, test Portimao: Bagnaia il più veloce nel day 1. Ed è sempre Ducati vs Aprilia ......Marquez . Quasi un en - plein per la scuderia italiana, manca solo Fabio Di Giannantonio che non ha potuto correre perché dichiarato 'unfit' dopo la caduta di sabato (colpo alla testa)., ...

MotoGP, Alex Marquez: “L’infortunio di Marc mi ha tolto stabilità, Gresini è aria fresca” GPOne.com

Calato il sipario sul secondo e ultimo giorno dei test pre-season di MotoGP a Portimao. Sul circuito portoghese i piloti della classe regina hanno lavorato per trovare la messa a punto ideale sulle nu ...Alex Marquez è uno dei piloti che ha concluso i test di Portimao riservati alla MotoGP con il sorriso più convinto. Lo spagnolo, infatti, dopo due annate di estrema difficoltà con il team LCR Honda, s ...