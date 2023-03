Motocross oggi, GP Argentina MXGP 2023: orari domenica 12 marzo, programma, tv, streaming (Di domenica 12 marzo 2023) Archiviato un sabato già intenso e importante, è arrivato il momento di fare davvero sul serio in Patagonia sulla pista di Villa La Angostura per la giornata clou del Gran Premio d’Argentina 2023, valido come appuntamento inaugurale del Mondiale Motocross. Si preannuncia come di consueto grande spettacolo con protagonisti i migliori centauri del pianeta nelle classi MXGP ed MX2. LA DIRETTA LIVE DEL GP DI Argentina DI Motocross MXGP ALLE 17.15 E 20.10 L’Italia, anche per quanto visto ieri nelle manche di qualifica, può ambire a risultati prestigiosi in entrambe le categorie. Mattia Guadagnini, 2° nella qualifying race alle spalle dell’altra GasGas di Jorge Prado, è un outsider nella top class e proverà a confermarsi nelle posizioni di vertice anche nelle gare a ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Archiviato un sabato già intenso e importante, è arrivato il momento di fare davvero sul serio in Patagonia sulla pista di Villa La Angostura per la giornata clou del Gran Premio d’, valido come appuntamento inaugurale del Mondiale. Si preannuncia come di consueto grande spettacolo con protagonisti i migliori centauri del pianeta nelle classied MX2. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDIALLE 17.15 E 20.10 L’Italia, anche per quanto visto ieri nelle manche di qualifica, può ambire a risultati prestigiosi in entrambe le categorie. Mattia Guadagnini, 2° nella qualifying race alle spalle dell’altra GasGas di Jorge Prado, è un outsider nella top class e proverà a confermarsi nelle posizioni di vertice anche nelle gare a ...

