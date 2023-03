Motociclista recupera l’uso della mano grazie a intervento innovativo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Torino, motociclista recupera uso della mano con intervento innovativo - StudioConti : Chirurgia record al Cto, motociclista recupera l'uso della mano - emmazanni : RT @rep_torino: Chirurgia record al Cto, motociclista recupera l'uso della mano [di Sarah Martinenghi] [aggiornamento delle 11:52] https://… - rep_torino : Chirurgia record al Cto, motociclista recupera l'uso della mano [di Sarah Martinenghi] [aggiornamento delle 11:52] -

L'incidente La vittima era stata uno studentedi 22 anni: una sera di circa sei mesi fa si trovava alla guida della propria moto, di ritorno dal lavoro, quando un mezzo gli ha tagliato ...Ilera alla guida della propria moto, mentre stava tornando dal lavoro: gli era stata tagliata la strada e lui aveva perso il controllo del proprio mezzo sbattendo contro un albero. Il ...Tra i protagonisti anche Emiliano Malagoli,, fondatore della Onlus Diversamente ... Un video chele tappe fondamentali di un progetto che nel primo anno ha avuto 33 allievi e più ...

Chirurgia record al Cto, motociclista recupera l'uso della mano La Repubblica

Grazie ad un rivoluzionario intervento, un giovane motociclista potrà recuperare la funzione della mano dopo una lesione del plesso brachiale. Un giovane ...Due uomini, un 54enne e un 57enne, sono morti nello scontro tra una moto e una bicicletta, che viaggiavano in direzione opposta, avvenuto questa mattina a Lastra a Signa (Firenze), in via Vecchia Pisa ...