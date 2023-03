Morto in ferrata a causa di un malore nel Torinese (Di domenica 12 marzo 2023) Un uomo è Morto per un malore su una ferrata nell'Orrido di Foresto, a Bussoleno (Torino). L'allarme è stato dato dai compagni di escursione intorno alle 11.30 ed è partito l'intervento congiunto del ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) Un uomo èper unsu unanell'Orrido di Foresto, a Bussoleno (Torino). L'allarme è stato dato dai compagni di escursione intorno alle 11.30 ed è partito l'intervento congiunto del ...

