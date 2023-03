Morta in Kenia | Michela è finalmente a casa | i funerali martedì 14

(Di domenica 12 marzo 2023) Adrara San Martino.Boldrini è. Le sue ceneri, racchiuse in un’urna, sono sistemate su un tavolino nel soggiorno dell’appartamento di via Castello, 25, ad Adrara San Martino, dove fin dalla mattinata di domenica 12 marzo centinaia di persone che la conoscevano e le volevano bene sono andate a farle visita. L’urna è arrivata in Italia direttamente da Mombasa, in, dove la 39enne è deceduta in seguito alle ustioni riportate durante un incendio che ha devastato il villaggio turistico “Barracuda Inn” di Watamu, dove si trovava in vacanza insieme al cugino. Il rogo è scoppiato l’1 marzo, la bergamasca e altri due italiani sono rimasti gravemente feriti. Portata all’ospedale della capitale keniota,ha resistito per più di una settimana, ma sono subentrate delle ...

questa mattina nell'ospedale Aga Khan di Mombasa, in Kenya, Michela Boldrini turista italiana 39enne rimasta gravemente ferita nell'incendio del resort 'Watamu Barracuda Inn'. Il ricovero ...Mondiali Qatar 2022,una guardia di sicurezza dopo essere precipitata dallo stadio Si tratta di John Njue Kibue, un giovane di 24 anni del. Stava lavorando all' ottavo piano del Lusail ...

L’addio. Michela Boldrini, 39 anni, è morta in seguito alle gravi ustioni riportate nell’incendio del resort «Barracuda lnn» di Watamu, in Kenya. La camera ardente è allestita in via Castello 25, dome ...“Finalmente Michela è in viaggio e sta per tornare a casa”, le parole della famiglia di Michela Boldrini, la turista 39enne morta ...