Morta Emilia Kamvysi: la “nonna di Lesbo” (Di domenica 12 marzo 2023) Emilia Kamvysi, una donna greca nominata al premio Nobel per la pace per aver offerto aiuto e assistenza ai rifugiati giunti a Lesbo, è Morta oggi, all’età di 93 anni. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa statale greca Ana, aggiungendo che il funerale si svolgerà domani nel suo villaggio sull’isola. Kamvysi e altre due anziane donne sono diventate celebri nel 2015, quando sono state ritratte mentre allattavano con il biberon un bambino rifugiato i cui genitori erano appena sbarcati sull’isola di Lesbo dopo una pericolosa traversata in mare. Le tre donne erano figlie di rifugiati di etnia greca provenienti dalla Turchia, e sono diventate un simbolo della solidarietà del popolo di Lesbo con l’enorme numero di siriani in arrivo. Le altre due nonne sono già morte: Maritsa ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 marzo 2023), una donna greca nominata al premio Nobel per la pace per aver offerto aiuto e assistenza ai rifugiati giunti a, èoggi, all’età di 93 anni. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa statale greca Ana, aggiungendo che il funerale si svolgerà domani nel suo villaggio sull’isola.e altre due anziane donne sono diventate celebri nel 2015, quando sono state ritratte mentre allattavano con il biberon un bambino rifugiato i cui genitori erano appena sbarcati sull’isola didopo una pericolosa traversata in mare. Le tre donne erano figlie di rifugiati di etnia greca provenienti dalla Turchia, e sono diventate un simbolo della solidarietà del popolo dicon l’enorme numero di siriani in arrivo. Le altre due nonne sono già morte: Maritsa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' morta Emilia Kamvysi, la 'nonna di Lesbo'. Emilia Kamvysi, una donna greca nominata al premio Nobel per la pace… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: E' morta Emilia Kamvysi, la 'nonna di Lesbo'. Emilia Kamvysi, una donna greca nominata al premio… - xisca_cassola : RT @Agenzia_Ansa: E' morta Emilia Kamvysi, la 'nonna di Lesbo'. Emilia Kamvysi, una donna greca nominata al premio Nobel per la pace per av… - Civetta46262114 : RT @Agenzia_Ansa: E' morta Emilia Kamvysi, la 'nonna di Lesbo'. Emilia Kamvysi, una donna greca nominata al premio Nobel per la pace per av… - Carole71024753 : RT @Agenzia_Ansa: E' morta Emilia Kamvysi, la 'nonna di Lesbo'. Emilia Kamvysi, una donna greca nominata al premio Nobel per la pace per av… -