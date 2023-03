Monza, torna a segnare Sensi! Risposta immediata al vantaggio Verona (Di domenica 12 marzo 2023) Stefano Sensi torna a segnare con la maglia del Monza, Risposta immediata al gol segnato quattro minuti prima del Verona e pareggio momentaneo tra Verona e Monza (1-1). NUOVO GOL – torna a giocare titolare Stefano Sensi con la maglia del Monza, l’ultima presenza risale difatti alla sfida del 4 marzo contro l’Empoli, torna anche a segnare il centrocampista in prestito dall’Inter. Tutto facile per il Monza che dopo appena quattro minuti dal vantaggio Verona segna il gol del pareggio e lo fa dopo una triangolazione tra il centrocampista e Andrea Petagna che scambia con Carlos Augusto e palla in mezzo proprio per Sensi che davanti la ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Stefano Sensicon la maglia delal gol segnato quattro minuti prima dele pareggio momentaneo tra(1-1). NUOVO GOL –a giocare titolare Stefano Sensi con la maglia del, l’ultima presenza risale difatti alla sfida del 4 marzo contro l’Empoli,anche ail centrocampista in prestito dall’Inter. Tutto facile per ilche dopo appena quattro minuti dalsegna il gol del pareggio e lo fa dopo una triangolazione tra il centrocampista e Andrea Petagna che scambia con Carlos Augusto e palla in mezzo proprio per Sensi che davanti la ...

