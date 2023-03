Monza | Sensi | «Rammarico per l’occasione finale | ma il pareggio…»

(Di domenica 12 marzo 2023) Stefano, centrocampista del, ha parlato dopo il pareggio dei brianzoli in casa del Verona: le sue dichiarazioni Stefano, centrocampista del, ha parlato a Dazn dopo il pareggio di Verona. LE PAROLE – «Penso che questo sia un punto importante, non è mai semplice venire qui a giocare. Abbiamo giocato con intelligenza, c’èperdi Pessina nel, ma in ogni caso è stata una gara molto equilibrata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Stefano, centrocampista del, ha parlato dopo il pareggio dei brianzoli in casa del Verona: le sue dichiarazioni Stefano, centrocampista del, ha parlato a Dazn dopo il pareggio di ...Il tabellino di Verona -1 - 1 Gol: nel st 5'Verdi (V), 9'(M) VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò, Dawidowicz, Magnani (1'st Cabal), Coppola, Faraoni (15'st Depaoli), Tameze, Duda, Lazovic, ...La reazione delè immediata e bastano solo 4 per assistere all'1 - 1 diche capitalizza da pochi passi una bella azione corale avviata da Petagna e Caprari e rifinita da Carlos Augusto.

Passano tre minuti e il Monza pareggia: Stefano Sensi torna al gol dopo cinque mesi TUTTO mercato WEB

Stefano Sensi, centrocampista del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dopo il pari col Verona: "Penso che questo sia un punto importante, giocare qui non è semplice. Penso ...