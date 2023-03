Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Monza, Palladino: 'Sarà uno scontro salvezza: che vinca il migliore': Intervistato da DAZN, il tecnico del Monza Ra… - Dalla_SerieA : Diretta Verona-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali - - monza_news : Palladino a Dazn: 'Oggi dovemo curare duelli e seconde palle' - Pall_Gonfiato : Formazioni ufficiali #Hellasverona #Monza le scelte di #Zaffaroni e #Palladino - GoalItalia : ?? Verdi titolare nell'Hellas ?? Palladino conferma Ciurria trequartista Le formazioni ufficiali di #VeronaMonza… -

Calciomercato.it vi offre i match dello 'Zini' tra la Cremonese di Ballardini e la Fiorentina di Italiano e del 'Bentegodi' tra il Verona di Zaffaroni e ildiin tempo realeLa Fiorentina e ilfanno visita rispettivamente alla Cremonese e al Verona in due gare valide per la 26esima giornata del campionato di Serie A, settimo turno ...All .: Zaffaroni(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Caldirola, Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All .Al Bentegodi arriva l'altalenantedi questo periodo.vuole continuità per assestarsi nella parte sinistra della classifica. Senza Ngonge, Zaffaroni si affida alla punta argentina ...

Squadre in campo per il riscaldamento. Per la 26^ giornata di Serie A il Monza di Palladino fa visita all’Hellas Verona guidato dall’ex Zaffaroni I biancorossi sono reduci dalla convincente ...scelte la Zaffaroni e Palladino Due gare alle 15:00 nella domenica di Serie A: Cremonese-Fiorentina (LEGGI QUI LE FORMAZIONI UFFICIALI) e Verona-Monza. Al Bentegodi l'Hellas cerca punti fondamentali i ...