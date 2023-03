Monza | Palladino | «Ci siamo accontentati | potevamo fare di più»

(Di domenica 12 marzo 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza al termine del pareggio contro il Verona Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 contro il Verona. PAROLE – «Nei primi trenta minuti nonstati bravi a subire la pressione alta del Verona: ci sono anche i meriti dell’avversario, che ha avuto coraggio ad accettare i duelli dietro, togliendoci un po’ di palleggio. Abbiamo sbagliato qualche scelta, e ci‘incasinati’, anche se abbiamo subito poco. Poi abbiamo trovato le contromisure, e siam partiti bene nella ripresa. Dopo il gol abbiamo reagito, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e avevo la sensazione che potessimoanche il secondo gol. Negli ultimi dieci minuti ci...

...Zaffaroni(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio, Caldirola, Marì, Izzo, Birindelli (1'st Machin), Pessina, Sensi (29'st Colpani), Carlos Augusto, Ciurria, Caprari (37'st Valoti), Petagna. All.......conferma l'undici che ha battuto l'Empoli con Ciurria e Caprari dietro la punta Petagna. Pochi brividi in un primo tempo in cui il Verona è più propositivo, ma è praticamente solo il...Al Bentegodi pari trae Verona. Partiamo da Verona: scaligeri e brianzoli si dividono la ... L'Hellas resta in zona retrocessione, a quota 19 punti, mentre i ragazzi di mistersalgono a ...

Il tecnico del Monza: 'Abbiamo dato continuità alla prestazione contro l'Empoli'.VERONA (ITALPRESS) - 'Sotto di un gol non era semplice, i ...Quarta partita consecutiva senza vittorie per il Verona che non va oltre l’1-1 con il Monza. Accade tutto nel secondo tempo: prima il gol di Verdi, poi il pareggio di Sensi quattro minuti dopo. Tanti ...