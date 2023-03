Monza, Marlon out per il Verona per una distorsione al ginocchio (Di domenica 12 marzo 2023) Il difensore del Monza, Marlon, non ci sarà per la sfida contro l’Hellas Verona: ha rimediato una distorsione al ginocchio Raffaele Palladino, tecnico del Monza, non potrà contare su Marlon per la partita di domani contro l’Hellas Verona. Il difensore brasiliano infatti è fuori dalla lista dei convocati per una distorsione al ginocchio. Nelle prossime ore lo staff medico dei brianzoli cercherà di capire l’entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Il difensore del, non ci sarà per la sfida contro l’Hellas: ha rimediato unaalRaffaele Palladino, tecnico del, non potrà contare super la partita di domani contro l’Hellas. Il difensore brasiliano infatti è fuori dalla lista dei convocati per unaal. Nelle prossime ore lo staff medico dei brianzoli cercherà di capire l’entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daniele20052013 : #Calcio #SerieA - #Monza, #Marlon out per il #Verona per una distorsione al ginocchio - TuttoHellasVer1 : Monza: distorsione al ginocchio per Marlon - TuttoHellasVer1 : Monza: i convocati di Palladino, out Marlon, c'è Ranocchia - sportli26181512 : Monza, distorsione al ginocchio per Marlon: la situazione: Problemi per Marlon, difensore del Monza. Il brasiliano,… - sportface2016 : #Monza, si ferma #Marlon per una distorsione al ginocchio -