Monza | le pagelle di CM | Petagna e Sensi i più pericolosi Male Ciurria

Verona-Monza 1-1 Di Gregorio 6: gol subito sul quale non può molto, per il resto amministra bene la gara. Caldirola 5,5: ci si potev...

Commenta per primo Verona -1 - 1 Montipò 6: una partita nella quale ha fatto il suo, soprattutto con le uscite oltre l'area piccola. Dawidowicz 5,5: non convince fino in fondo. Spesso si perde la marcatura e non è ...Le, il tabellino e i voti di Verona -1 - 1, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo un primo tempo senza reti, la svolta arriva al 51 . Dopo un cross di Faraoni e una ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23:Verona -Ledei protagonisti del match tra Verona e, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Lazovic FLOP: Petagna: a fine ...

Le pagelle del Monza - Carlos Augusto è il solito treno, Sensi torna a sorridere dopo troppi guai TUTTO mercato WEB

Di Gregorio 6: gol subito sul quale non può molto, per il resto amministra bene la gara. Caldirola 5,5: ci si poteva aspettave qualcosa di più, soprattutto in fase difensiva, dove ha mostrato qualche ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Verona-Monza Le pagelle dei protagonisti del match tra Verona e Monza, valido per la 26ª giornata ...