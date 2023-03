Monza: intervista a Palladino sulla reazione di coraggio e le prestazioni di Petagna in Serie A (Di domenica 12 marzo 2023) Il tifoso del Monza possono festeggiare: il loro allenatore, Raffaele Palladino, si è espresso sul pareggio ottenuto dalla squadra in trasferta contro il Verona, e ha dichiarato di essere fiero dei suoi ragazzi. “Diciamo che prendere lo schiaffo non è stato il punto – ha affermato Palladino – abbiamo sofferto la loro pressione alta perché sono stati bravi. Ma i miei giocatori hanno dimostrato grande coraggio e determinazione, e siamo molto soddisfatti di come abbiamo gestito la partita”. Il tecnico del Monza ha poi espresso la sua opinione sulla squadra, rivelando di essere molto contento della voglia di giocare di ogni singolo componente del gruppo. “Con un gruppo così è facile allenare – ha spiegato – hanno questa voglia di giocare con chiunque. Uscire da questo stadio con questa ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 marzo 2023) Il tifoso delpossono festeggiare: il loro allenatore, Raffaele, si è espresso sul pareggio ottenuto dalla squadra in trasferta contro il Verona, e ha dichiarato di essere fiero dei suoi ragazzi. “Diciamo che prendere lo schiaffo non è stato il punto – ha affermato– abbiamo sofferto la loro pressione alta perché sono stati bravi. Ma i miei giocatori hanno dimostrato grandee determinazione, e siamo molto soddisfatti di come abbiamo gestito la partita”. Il tecnico delha poi espresso la sua opinionesquadra, rivelando di essere molto contento della voglia di giocare di ogni singolo componente del gruppo. “Con un gruppo così è facile allenare – ha spiegato – hanno questa voglia di giocare con chiunque. Uscire da questo stadio con questa ...

