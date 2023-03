Monster Hunter Rise: Sunbreak, in arrivo su PS5 e Xbox Series X/S (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo il grande successo di Monster Hunter Rise: Sunbreak su Switch e PC, il titolo è pronto a sbarcare anche su PS5 e Xbox Series X/S Dopo una recente fuga di notizie, Capcom ha confermato ufficialmente che Monster Hunter Rise: Sunbreak verrà lanciato il 28 aprile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Windows Store. Includerà tutti gli aggiornamenti del titolo fino all’aggiornamento 3, che aggiunge uno dei mostri più forti del gioco, il Chaotic Gore Magala. Il gioco verrà lanciato al prezzo di 39,99 euro, i preordini sono attualmente disponibili nei vari store digitali. Pronti a giocare Monster Hunter ... Leggi su tuttotek (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo il grande successo disu Switch e PC, il titolo è pronto a sbarcare anche su PS5 eX/S Dopo una recente fuga di notizie, Capcom ha confermato ufficialmente cheverrà lanciato il 28 aprile perOne,X/S, PS4, PS5 e PC tramite Windows Store. Includerà tutti gli aggiornamenti del titolo fino all’aggiornamento 3, che aggiunge uno dei mostri più forti del gioco, il Chaotic Gore Magala. Il gioco verrà lanciato al prezzo di 39,99 euro, i preordini sono attualmente disponibili nei vari store digitali. Pronti a giocare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wireditalia : L'importanza delle creature più iconiche, come quelle di Resident Evil, i temibili boss di Elden Ring e le cacce al… - CynicEma : RT @MCatzola: #MonsterHunterRiseSunbreak in arrivo su console ad Aprile scritto da me via @AkibaGamers - mrwolfrad : NOOOOOOOOO SCUSATE TOLGO MONSTER HUNTER METTO UNDERTALE PORCO DIO - GameXperienceIT : Monster Hunter Rise: Sunbreak arriverà ad aprile sulle altre console - TWGEEKIT : Capcom Spotlight: nuovi dettagli su Resident Evil 4, Exoprimal, Monster Hunter, Ghost Trick e molto altro -