Mondiali di Short Track | poker per l’Italia | arriva anche un bronzo in staffetta

(Di domenica 12 marzo 2023) A Seoul (Repubblica di Corea) si sono chiusi idisu singole distanze. Nel Mokdong Icerink la giornata conclusiva della manifestazione ha visto il conferimento di cinque titoli, i 1.000 metri di ambedue i settori e le tre staffette (maschile, femminile, mista). Dopo le imprese di sabato (medaglia d’oro nei 500 e d’argento nei 1.500), c’era grande attesa attorno a Pietro Sighel. Il portacolori delle Fiamme Gialle ha, difatti, agevolmente raggiunto la Finale dei 1.000. Cionondimeno, il ventitreenne trentino è stato vittima di un’inopinata caduta, dovendosi accontentare del quinto posto. Nei 1.000 femminili la migliore italiana è risultata Arianna Sighel (Fiamme Oro), spintasi sino alla semifinale. La ventiseienne di Baselga di Piné ha preso parte alla Finale B, attestandosi in nona posizione nella classifica assoluta ...

