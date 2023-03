Momento shock durante lo spettacolo teatrale di Barbara d’Urso, luci e sirene: “Devo scappare?” (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo diverse date al Teatro Nazionale di Milano lo spettacolo teatrale ‘Taxi a Due Piazze’ si è spostato al Teatro Verdi di Montecatini Terme. durante la data toscana c’è stato un Momento choc (ma non gold, forse più red). A pochi minuti dall’inizio mentre Barbara d’Urso era in scena con Franco Oppini sono scattate le sirene anti incendio e si sono accese le luci di emergenza, gli attori però hanno continuato a recitare e il pubblico è rimasto a sedere. Per fortuna era un falso allarme e non c’è stato nessun incendio. Lo spettacolo infatti non ha subito interruzioni e alla fine Carmelita ha ringraziato: “Abbiamo iniziato col botto con l’allarme e nemmeno noi capivamo cosa stesse succedendo. Vi ringrazio per essere venuti e per tutto ... Leggi su biccy (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo diverse date al Teatro Nazionale di Milano lo‘Taxi a Due Piazze’ si è spostato al Teatro Verdi di Montecatini Terme.la data toscana c’è stato unchoc (ma non gold, forse più red). A pochi minuti dall’inizio mentreera in scena con Franco Oppini sono scattate leanti incendio e si sono accese ledi emergenza, gli attori però hanno continuato a recitare e il pubblico è rimasto a sedere. Per fortuna era un falso allarme e non c’è stato nessun incendio. Loinfatti non ha subito interruzioni e alla fine Carmelita ha ringraziato: “Abbiamo iniziato col botto con l’allarme e nemmeno noi capivamo cosa stesse succedendo. Vi ringrazio per essere venuti e per tutto ...

