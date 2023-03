Moldova: sventato complotto di Mosca (Di domenica 12 marzo 2023) La polizia moldava ha annunciato di aver sventato un complotto di Mosca per destabilizzare il Paese. Lo riferisce il sito NewsMaker. Un cittadino russo entrato nel Paese il 9 marzo è stato arrestato, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) La polizia moldava ha annunciato di averundiper destabilizzare il Paese. Lo riferisce il sito NewsMaker. Un cittadino russo entrato nel Paese il 9 marzo è stato arrestato, ...

Moldova: sventato complotto di Mosca La polizia moldava ha annunciato di aver sventato un complotto di Mosca per destabilizzare il Paese. Lo riferisce il sito NewsMaker. Un ... che era già arrivato diverse volte in Moldova, era incaricato ... "Vittoria del popolo". La Georgia allontana i tentacoli dello Zar. Tensione in Moldova Secondo l'agenzia di Mosca Ria Novosti, ieri sarebbe stato sventato un attacco terroristico organizzato dai servizi segreti ucraini. Il piano prevedeva l'uccisione nel capoluogo Tiraspol del leader ... Moldova, i servizi speciali della Transnistria: Sventato un attentato ucraino contro il presidente Krasnoselsky I servizi speciali della Transnistria hanno dichiarato di aver impedito un tentativo di assassinio del presidente della regione separatista, Vadim Krasnoselski , organizzato dal Servizio di sicurezza ... Moldavia: 'sventata una rete orchestrata da Mosca' Gli Stati Uniti hanno affermato di aver intensificato la condivisione delle informazioni con i leader moldavi "in modo che possano indagare ulteriormente" e "sventare i piani russi". La Moldavia, un ...