Mobilità docenti 2023: cosa vuol dire preferenza analitica e sintetica, conta l'ordine di inserimento e il punteggio (Di domenica 12 marzo 2023) Il docente che presenta domanda di Mobilità ha la possibilità di inserire fino a 15 preferenze per ogni domanda effettuata. Nel caso di presentazione contemporanea di domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, ogni domanda è autonoma e, quindi, non vincolata dalle altre per l'indicazione delle preferenze. Il docente interessato potrà, quindi, inserire preferenze differenti per ogni domanda per un totale massimo di 15 per ciascuna istanza. L'articolo .

