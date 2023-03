(Di domenica 12 marzo 2023) Tel Aviv, 12 mar. (Adnkronos/Dpa) - Tresono stati colpiti eda soldati israelianiunoin. Secondo quanto riferisce in una nota dell'esercito israeliano, ihanno aperto illa notte contro i soldati in una postazione militare a ovest della città di Nablus. Le forze israeliane poi "hanno risposto con ilvivo". Un portavoce dell'esercito ha confermato che i tre uomini sono rimastinell'incidente. Una quarta persona armata si è arresa ed è stata arrestata, secondo la nota dell'esercito, mentre i militari hanno sequestrato tre fucili, una pistola e munizioni ai quattro. Dall'inizio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : CISGIORDANIA | Tre palestinesi uccisi vicino a Nablus. Esercito, 'hanno aperto il fuoco contro una postazione milit… - Stellangy : RT @michelegiorgio2: Tre giovani palestinesi, armati afferma il portavoce militare israeliano, sono stati uccisi da soldati israeliani nei… - TV7Benevento : Mo, tre palestinesi uccisi durante scontro a fuoco in Cisgiordania - - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Cisgiordania, tre palestinesi uccisi a Nablus - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: CISGIORDANIA | Tre palestinesi uccisi vicino a Nablus. Esercito, 'hanno aperto il fuoco contro una postazione militare ad… -

Non si fermano le violenze e gli scontri in Cisgiordania tra israeliani e. L'esercito di Israele riferisce infatti di aver uccisoarmati che avevano attaccato una postazione militare. Un quarto palestinese si è arreso ed è stato arrestato. Lo scontro a fuoco è avvenuto nella notte al checkpoint di Surra - Jit, in ...AGI -armati sono stati uccisi questa mattina vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania occupata, dopo aver aperto il fuoco su una postazione militare israeliana, secondo quanto riferito ...7.35 Cisgiordania, uccisiProseguono le violenze e gli scontri in Cisgiordania tra israeliani e. L'esercito di Israele riferisce infatti di aver uccisoarmati che avevano attaccato ...

Cisgiordania, tre palestinesi uccisi vicino a Nablus la Repubblica

Lo scontro a fuoco è avvenuto al checkpoint di Surra-Jit, in un'area sotto il controllo della sicurezza israeliana ...CISGIORDANIA - Non si fermano le violenze e gli scontri in Cisgiordania tra israeliani e palestinesi. L'esercito di Israele riferisce infatti di aver ucciso tre palestinesi armati che avevano attaccat ...