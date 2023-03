Milly Carlucci, chi è il marito Angelo Donati: “Il nostro segreto è..” (Di domenica 12 marzo 2023) Milly Carlucci ed il marito Angelo Donati, al quale è legata dal 1985: dalla loro unione sono arrivati i figli Angelica e Patrick. Aveva alle spalle importanti esperienze tra piccolo e grande schermo la Carlucci quando incontra l’imprenditore Angelo Donati. Nato a Roma nel 1948, si è laureato in ingegneria alla Sapienza, per poi specializzarsi negli States. Successivamente ritorna in patria e fonda la società Donati Spa, impresa edile che lo vede impegnato tra Inghilterra ed America. Nel 1985 Milly Carlucci ed Angelo Donati pronunciano il fatidico sì ed allargano la famiglia con Angela e Patrick nati rispettivamente nel 1986 e nel 1991. Milly ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 marzo 2023)ed il, al quale è legata dal 1985: dalla loro unione sono arrivati i figli Angelica e Patrick. Aveva alle spalle importanti esperienze tra piccolo e grande schermo laquando incontra l’imprenditore. Nato a Roma nel 1948, si è laureato in ingegneria alla Sapienza, per poi specializzarsi negli States. Successivamente ritorna in patria e fonda la societàSpa, impresa edile che lo vede impegnato tra Inghilterra ed America. Nel 1985edpronunciano il fatidico sì ed allargano la famiglia con Angela e Patrick nati rispettivamente nel 1986 e nel 1991....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SMSNEWSOFFICIAL : A “Domenica In” ospiti Milly Carlucci, Christian De Sica, Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Sere… - gianlu_79 : RT @gianlu_79: @ziamaravenier @provo2000 @marcoluci1 @dariosardone @gabrieledimarzo Eccoci pronti per la 26° Puntata ore 14:00 su @RaiUno… - gianlu_79 : @ziamaravenier @provo2000 @marcoluci1 @dariosardone @gabrieledimarzo Eccoci pronti per la 26° Puntata ore 14:00 su… - esmeralda_gabry : @IlCantanteRai1 @milly_carlucci Le mie ipotesi: Bobby solo, Dennis Fantina o Giorgio Panariello - Raniero_Supremo : @IlCantanteRai1 @milly_carlucci Non mi piace così, si perde tutta la magia della maschera, la trovo una scelta assu… -