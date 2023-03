(Di domenica 12 marzo 2023) Venerdì mattina i poliziotti sono intervenuti in via Carbonia, a, per la segnalazione di unscomparso. Agli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sul posto, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Milano, scappa dalla #mamma per gioco: la Polizia ritrova #bambino di 7 anni - alessia3188 : @LordSal87 @jampy27911228 @Carlos943956631 Ma finiscila g è due week end che e a Milano e lui scappa . Nn è la stes… - jampy27911228 : @LordSal87 @Carlos943956631 Io vedo una che sn 2 vv che va a Milano e lui 2 vv che scappa vedo una che lancia battu… - alessia3188 : @LordSal87 Senti l ho detto stamattina e lo ripeto... Questa è un grande presa per il culo e siccome sono convinta… - Cobretti_80 : @Milestemplaris @Matthewjumped Sarebbe berlo vederlo, con Ausilio che gli fa il mercato senza soldi e Marotta che v… -

Venerdì mattina i poliziotti sono intervenuti in via Carbonia, a, per la segnalazione di un bambino scomparso. Agli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sul posto, la mamma , una 39enne boliviana, ha raccontato che, mentre stava ...L'avventura del piccolo Aaron, che venerdì mattina asi è allontanato dalla mamma mentre uscivano di casa, è durata per fortuna poco: gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso ...dalla mamma per gioco: la Polizia di Stato ritrova bambino di 7 anni. E' accaduto venerdì 10 marzo in via Carbonia a. L'intervento sul minore scomparso Venerdì mattina a, la ...

Milano, uccide 30enne in monopattino: scappa e viene arrestato TGCOM

Venerdì mattina i poliziotti sono intervenuti in via Carbonia, a Milano, per la segnalazione di un bambino scomparso. Agli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ...La donna stava uscendo con il figlio dal loro palazzo di via Carbonia, a Milano, quando lui si è allontanato. Ma non troppo: gli agenti l'hanno ...