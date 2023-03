Milano-Sanremo 2023 | data | programma | percorso | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023) La Classicissimasi avvicina sempre più: sabato 18 marzo potremo finalmente assistere a una delle più note corse in territorio italiano, arrivata alla sua 114esima edizione; la prima Classica Monumento della stagione prevedrà 294 chilometri totali, con una modifica al tradizionalecon partenza non da, ma da Abbiategrasso (in provincia del capoluogo lombardo). Parigi-Nizza, Pogacar è inarrestabile! Fa sua la settima tappa trionfando davanti a Gaudu e Vingegaard Tre le regioni italiane attraversate, quali Lombardia, Piemonte e Liguria; da Abbiategrasso si percorreranno 30 km per raggiungere Pavia, dopodiché si procederà con il tradizionale. Grande attesa, dunque per il Passo del Turchino, la classica sequenza dei tre ...