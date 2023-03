Milan-Salernitana, Sousa: “Stimo Pioli. A sinistra forti con Theo e Leao” (Di domenica 12 marzo 2023) Paulo Sousa, tecnico granata, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana di 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 marzo 2023) Paulo, tecnico granata, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia didi 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, salgono le quotazioni di #Ibrahimovic per una maglia da titolare contro la #Salernitana: le ultime da Milan… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Sousa: 'Milan? Prova d'orgoglio in uno stadio per campioni, io ci credo' - napolimagazine : SALERNITANA - Sousa: 'Milan? Prova d'orgoglio in uno stadio per campioni, io ci credo' - apetrazzuolo : SALERNITANA - Sousa: 'Milan? Prova d'orgoglio in uno stadio per campioni, io ci credo' - MilanWorldForum : Pioli: oggi la conferenza pre Milan - Salernitana News e info -) -