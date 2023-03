Milan-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di domenica 12 marzo 2023) Il pareggio per 0-0 in casa del Tottenham, che ha permesso al Milan di staccare il pass per i quarti di finale di Champions League in virtù dell'affermazione per 1-0 ottenuta all'andata, ha portato nuovo entusiasmo in casa rossonera... Leggi su europa.today (Di domenica 12 marzo 2023) Il pareggio per 0-0 in casa del Tottenham, che ha permesso aldi staccare il pass per i quarti di finale di Champions League in virtù dell'affermazione per 1-0 ottenuta all'andata, ha portato nuovo entusiasmo in casa rossonera...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, salgono le quotazioni di #Ibrahimovic per una maglia da titolare contro la #Salernitana: le ultime da Milan… - TuttoSalerno : Milan-Salernitana, il bilancio di Sousa coi rossoneri. Unico successo otto anni fa - derbynewsitalia : In #SerieA, Napoli sempre più verso lo scudetto: a 12 giornate dal termine ha 18 punti di vantaggio sulla seconda i… - allmilanit : ??#Pioli valuta dei cambi in vista del match contro la #Salernitana? - MilanWorldForum : Le scelte di Pioli in attacco per Milan - Salernitana Le news -) -