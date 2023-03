Milan-Salernitana, Pioli: “Presto per decidere il futuro di Vranckx” (Di domenica 12 marzo 2023) Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Salernitana, ha parlato anche del futuro di Aster Vranckx. Ecco le sue parole Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 marzo 2023) Stefano, alla vigilia di, ha parlato anche deldi Aster. Ecco le sue parole

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, salgono le quotazioni di #Ibrahimovic per una maglia da titolare contro la #Salernitana: le ultime da Milan… - DocStrano : Sandro Tonali domani al fischio finale di Milan - Salernitana - infoitsport : Milan vs Salernitana domani alle 20.45: è tempo della time machine - PianetaMilan : #MilanSalernitana , #Pioli: “Presto per decidere il futuro di #Vranckx' #SempreMilan - Milannews24_com : #Pioli: «#DeKetelaere? Vi dico come sta» -