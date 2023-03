Milan-Salernitana, Pioli oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di domenica 12 marzo 2023) Il Milan, dopo aver ritrovato un po’ di continuità con risultati importanti, si prepara a una nuova sfida contro la Salernitana nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I campioni d’Italia arrivano con il vento in poppa dopo il ritorno degli ottavi di Champions League e, per questo, vanno a caccia di altri tre punti pesanti a San Siro. Nella giornata odierna, domenica 12 marzo, alle ore 14:30 il tecnico rossonero Stefano Pioli, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, Milan TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Il, dopo aver ritrovato un po’ di continuità con risultati importanti, si prepara a una nuova sfida contro lanel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I campioni d’Italia arrivano con il vento in poppa dopo il ritorno degli ottavi di Champions League e, per questo, vanno a caccia di altri tre punti pesanti a San Siro. Nella giornata odierna, domenica 12 marzo, alle ore 14:30 il tecnico rossonero Stefano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club,TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace.

