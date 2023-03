Milan-Salernitana | Pioli frena Ibrahimovic | “Domani non sarà titolare”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, salgono le quotazioni di #Ibrahimovic per una maglia da titolare contro la #Salernitana: le ultime da Milan… - PianetaMilan : #MilanSalernitana, #Pioli: '@RafaeLeao7? Bene. E possiamo servirlo meglio' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - sportli26181512 : Come giocano Calabria e Florenzi nel nuovo schieramento? Pioli risponde: Nel corso della conferenza stampa alla vig… - deprossonero : @macho_morandi E proprio in un Salernitana-Milan ne fece una ancora più bella. Uscita di niente. - LaCittaSalerno : #seriea #milansalernitana Sousa “sveglia” Ochoa e compagni Leggi qui --> -

Commenta per primo ' Domani non partirà titolare '. Stefano Pioli ha spento in conferenza stampa le possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic dal 1' in. Una decisione che apre una riflessione in vista dei prossimi mesi sulla condizione dello svedese all'interno del gruppo rossonero: il punto nel nostro video. Tutta la Serie A TIM ...A dirlo il tecnico del, Stefano Pioli, alla vigilia del posticipo contro laa San Siro. "La squadra sta bene da ogni punto di vista, tante cose possiamo farle meglio, anche col ..., il doppio indizio di Pioli sul mercatoNon c'è solo il futuro di Rafael Leão ad essere incerto. Per il portoghese si continua a lavorare con fiducia e si spera di arrivare ad una ...

"Domani serve il miglior Milan in assoluto, è una partita troppo importante. Giocherà la miglior squadra possibile. Ibra domani non partirà titolare, la sua condizione sta migliorando ma domani non pa ...Il tecnico dei rossoneri ha chiarito il dubbio per domani sera: la sua riposta in merito ad un eventuale impiego dal primo minuto ...