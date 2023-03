Milan-Salernitana, Pioli: “Domani giocheranno i migliori” (Di domenica 12 marzo 2023) Il Milan di Stefano Pioli, dopo aver ottenuto l’accesso ai quarti di finale di UEFA Champions League, torna a giocare in campionato e sfida la Salernitana di Paulo Sousa nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. I rossoneri sono attualmente al quinto posto in classifica, possono agguantare l’Inter a quota 50 punti in caso ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023) Ildi Stefano, dopo aver ottenuto l’accesso ai quarti di finale di UEFA Champions League, torna a giocare in campionato e sfida ladi Paulo Sousa nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. I rossoneri sono attualmente al quinto posto in classifica, possono agguantare l’Inter a quota 50 punti in caso ... TAG24.

