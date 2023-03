Milan-Salernitana, Pioli confessa: “Con Brahim Díaz lavoro molto bene” (Di domenica 12 marzo 2023) Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Salernitana, ha parlato del suo rapporto lavorativo con Brahim Díaz. Con uno sguardo anche sul futuro Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 marzo 2023) Stefano, alla vigilia di, ha parlato del suo rapporto lavorativo con. Con uno sguardo anche sul futuro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, salgono le quotazioni di #Ibrahimovic per una maglia da titolare contro la #Salernitana: le ultime da Milan… - Milannews24_com : #Pioli sicuro: «#Leao? Dobbiamo servirlo meglio» - salmeri_fabio15 : RT @FeliceRaimondo: 72.000 anche vs Salernitana: nemmeno il Milan di Sacchi aveva queste medie in serie A. Bisogna tornare al Milan di Cape… - infoitsport : Milan, Pioli: 'È una partita importante, la Salernitana è una squadra compatta che difende bene. Ibra non partirà d… - sportli26181512 : Verso Milan-Salernitana, un indisponibile e quattro diffidati tra le fila dei rossoneri: Lunedì sera alle 20:45 il… -