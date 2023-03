Milan-Salernitana, Bronn in dubbio per la partita: le ultime (Di domenica 12 marzo 2023) La Salernitana potrebbe essere costretta a rinunciare a Bronn per la partita di domani sera contro il Milan Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 marzo 2023) Lapotrebbe essere costretta a rinunciare aper ladi domani sera contro il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, salgono le quotazioni di #Ibrahimovic per una maglia da titolare contro la #Salernitana: le ultime da Milan… - milansette : Milan-Salernitana, Pioli: 'De Ketelaere sta bene, ma prima della sosta ?' - JorgjiG : #Pioli spiazza tutti e niente #turnover, il tecnico #rossonero in conferenza stampa si espresso chiaramente,giocher… - NovaniRiccardo : RT @FeliceRaimondo: 72.000 anche vs Salernitana: nemmeno il Milan di Sacchi aveva queste medie in serie A. Bisogna tornare al Milan di Cape… - tvoggi : MILAN – SALERNITANA, SOUSA: “CONCENTRATI E FOCALIZZATI SU CIÒ CHE STIAMO COSTRUENDO” GUARDA IL VIDEO -

Milan: cercasi totem L'ottavo con il Tottenham ha dato autostima al Diavolo, ma anche scaricato tossine in alcuni titolari che da tempo stanno tirando la carretta. Con la Salernitana il Milan si rituffa in campionato con l'esigenza di recuperare i punti persi con la Fiorentina e trar profitto dai passi falsi di alcune dirette concorrenti . E' probabile sia dato respiro ... Serie A, vincono Torino e Fiorentina, Verona - Monza 1 - 1. Alle 18 Roma - Sassuolo La giornata si chiude domani con Milan - Salernitana, in programma alle 20.45. La cronaca di Cremonese - Fiorentina vedi anche EL - Conference: Juve - Friburgo 1 - 0, Fiorentina - Sivasspor 1 - 0, ... Pioli "Il Tottenham è il passato, ora testa alla Salernitana" A dirlo il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del posticipo contro la Salernitana a San Siro. "La squadra sta bene da ogni punto di vista, tante cose possiamo farle meglio, anche col ... L'ottavo con il Tottenham ha dato autostima al Diavolo, ma anche scaricato tossine in alcuni titolari che da tempo stanno tirando la carretta. Con lailsi rituffa in campionato con l'esigenza di recuperare i punti persi con la Fiorentina e trar profitto dai passi falsi di alcune dirette concorrenti . E' probabile sia dato respiro ...La giornata si chiude domani con, in programma alle 20.45. La cronaca di Cremonese - Fiorentina vedi anche EL - Conference: Juve - Friburgo 1 - 0, Fiorentina - Sivasspor 1 - 0, ...A dirlo il tecnico del, Stefano Pioli, alla vigilia del posticipo contro laa San Siro. "La squadra sta bene da ogni punto di vista, tante cose possiamo farle meglio, anche col ... Verso Milan-Salernitana, un indisponibile e quattro diffidati tra le fila dei rossoneri Milan News Il Milan e il riscatto di Aster Vranckx: l’annuncio, tifosi spiazzati L'allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa e ha espresso la sua opinione anche in merito al possibile riscatto del centrocampista ... Milan, l’attaccante potrebbe essere un giocatore a sorpresa Il Milan ha messo nel mirino un talento brasiliano che attualmente gioca in Championship. Parliamo di Joao Pedro Junqueira de Jesus, omonimo dell’italo-brasiliano che ha vestito le maglie di Palermo e ... L'allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa e ha espresso la sua opinione anche in merito al possibile riscatto del centrocampista ...Il Milan ha messo nel mirino un talento brasiliano che attualmente gioca in Championship. Parliamo di Joao Pedro Junqueira de Jesus, omonimo dell’italo-brasiliano che ha vestito le maglie di Palermo e ...