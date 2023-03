Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : @erosazzurro Tutto vero con una precisazione: proprio perchè il suo è un calcio pulito e onesto, diventato quest'an… - 75_antonio : @GaeWeAreAcMilan Be troppe cose si sono persi il Milan di Sacchi di Capello ahivoja - sscalcionapoli1 : Sacchi: “Champions, Milan e Napoli se la possono giocare contro chiunque” - PianetaMilan : #Milan, #Sacchi: '#Giroud e Theo Hernandez si sono ripresi' #SempreMilan - Mario_Supermd : RT @FeliceRaimondo: 72.000 anche vs Salernitana: nemmeno il Milan di Sacchi aveva queste medie in serie A. Bisogna tornare al Milan di Cape… -

Perché quando Arrigodice che ila Londra ha attaccato, forse era sintonizzato su un altro canale. Gli vogliamo bene e ce ne dispiace, ma non ha detto una cosa corretta. Pioli è stato ...'La più grande squadra di ogni tempo è stata ildi, ma soprattutto dei tre olandesi, di Baresi e Maldini, di Tassotti e Ancelotti. Non si vedrà mai più una squadra così, più grande del ...... che sta facendo cose straordinarie sia in Italia sia in Europa, e alche non si è asserragliato in area, a Londra, e nella ripresa ha avuto quattro o cinque occasioni da gol".prosegue: ...

Sacchi: "In Champions Milan e Napoli se la giocano con tutte" Milan News

Champions League, ** Tottenham - Milan ** (diretta esclusiva Amazon Prime Video), Mercoledì 8 marzo 2023 il Milan di Pioli vola a Londra per affrontare il Tottenham di Conte nella gara valida per il r ...L’ex allenatore Arrigo Sacchi celebra la crescita del calcio italiano in Europa. Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha elogiato l’atteggiamento del Milan a Londra. “In generale, comunque, vedo un ...