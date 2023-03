Milan, Pioli alla vigilia della sfida con la Salernitana: “De Ketelaere può giocare. Ibra? Ecco come sta” (Di domenica 12 marzo 2023) Stefano Pioli è determinato e vuole massima concentrazione da parte dei suoi uomini. Mancano quasi 24 ore alla prossima sfida di campionato del Milan. I rossoneri nella giornata di domani lunedì 13 marzo alle 20.45 accoglieranno a San Siro la Salernitana di Paulo Sousa. Dopo il grande risultato in Champions League, con l’approdo ai quarti di finale della competizione a seguito del doppio confronto vincente con il Tottenham di Antonio Conte, il mister della squadra lombarda non vuole perdere il focus sul campionato, e nella conferenza stampa che si è tenuta nelle scorse ore ha voluto sottolineare quanto e come sia importante la gara contro la squadra campana valida per la 26ma giornata di Serie A. Rimanere in corsa per i primi 4 posti è fondamentale per ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Stefanoè determinato e vuole massima concentrazione da parte dei suoi uomini. Mancano quasi 24 oreprossimadi campionato del. I rossoneri nella giornata di domani lunedì 13 marzo alle 20.45 accoglieranno a San Siro ladi Paulo Sousa. Dopo il grande risultato in Champions League, con l’approdo ai quarti di finalecompetizione a seguito del doppio confronto vincente con il Tottenham di Antonio Conte, il mistersquadra lombarda non vuole perdere il focus sul campionato, e nella conferenza stampa che si è tenuta nelle scorse ore ha voluto sottolineare quanto esia importante la gara contro la squadra campana valida per la 26ma giornata di Serie A. Rimanere in corsa per i primi 4 posti è fondamentale per ...

