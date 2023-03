Milan, Giroud si emoziona per il messaggio del fratello: 'Non te l'ho mai detto...', il VIDEO (Di domenica 12 marzo 2023) "Per me sei il miglior giocatore del mondo". Un messaggio semplice ma carico di emozioni quello che il fratello maggiore di Olivier... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) "Per me sei il miglior giocatore del mondo". Unsemplice ma carico di emozioni quello che ilmaggiore di Olivier...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan, allarme #Giroud: stop per l'influenza, Tottenham a rischio #UCL #milan - cmdotcom : #Milan, Giroud si emoziona per il messaggio del fratello: 'Non te l'ho mai detto...', il VIDEO - ACMSalamandra : Troppo spesso ho letto che il Milan l'anno scorso senza Giroud e soprattutto Leao non avrebbe vinto lo scudetto ed… - ciroaleroby4 : @lnstantFoot Il fratello di Giroud a cena con i giocatori del Milan - PieroMiccolis : @Samuele171017 @kruniciANO Nel campionato che hai visto tu, nel campionato che ho visto io Tonali decisivo all’olim… -