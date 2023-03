Migranti, trovati altri due corpi a Cutro: 78 morti. 'Barcone alla deriva da 24 ore'. (Di domenica 12 marzo 2023) Nuovo appello di Alarm Phone: 'Sono esausti'. Toti: 'Previste 900 mila persone dalla Tunisia'. Steccato di Cutro: altre due vittime, un adulto e un ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Nuovo appello di Alarm Phone: 'Sono esausti'. Toti: 'Previste 900 mila persone dTunisia'. Steccato di: altre due vittime, un adulto e un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Migranti: trovati altri due corpi a Steccato di Cutro, vittime salite a 78 - 57Davide : RT @ilriformista: In migliaia alla manifestazione per i migranti a #Cutro - Mirarch3 : RT @claudiafusani: “Li hanno cercati solo nelle 14 miglia perchè era un’operazione di polizia. Ecco perchè non li hanno trovati”. L’inchies… - StellaSirio60 : RT @ilriformista: In migliaia alla manifestazione per i migranti a #Cutro - Lcungi : RT @ilriformista: In migliaia alla manifestazione per i migranti a #Cutro -