Migranti: Tajani, 'Italia non lascia mai nessuno senza soccorso, no strumentalizzazioni' (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Conoscendo la Guardia costiera, la Marina militare Italiana e la Guardia di finanza, so bene che questi uomini di mare non lasciano mai nessuno senza soccorso, quindi da questo punto di vista credo si debba fare sempre un'analisi reale di quel che accade e mai strumentalizzare". Così il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, da Tel Aviv, risponde alle domande sul nubifragio in acque libiche. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Conoscendo la Guardia costiera, la Marina militarena e la Guardia di finanza, so bene che questi uomini di mare nonno mai, quindi da questo punto di vista credo si debba fare sempre un'analisi reale di quel che accade e mai strumentalizzare". Così il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio, da Tel Aviv, risponde alle domande sul nubifragio in acque libiche.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariaLatella : L’allarme di @Antonio_Tajani a Il Caffè della domenica :”Situazione drammatica, in arrivo un’ondata di migranti e l… - localteamtv : Cutro, l'arrivo della premier Giorgia Meloni al comune della cittadina calabrese per il Consiglio dei ministri. L'i… - dax02120528 : @CottarelliCPI Libia Tripoli 28 gennaio 2023 - RosaConte20 : Migranti, barcone si rovescia: «Decine di morti». Alarm Phone: soccorsi in ritardo. Tajani: «L'Italia non lascia so… - ForzaItaliaRM : RT @MariaLatella: L’allarme di @Antonio_Tajani a Il Caffè della domenica :”Situazione drammatica, in arrivo un’ondata di migranti e l’@Unio… -