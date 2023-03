Migranti: stop alla protezione speciale, la norma in bilico (Di domenica 12 marzo 2023) L'articolo 7 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, voluto fortemente della Lega, che è stato oggetto di una interlocuzione tra Quirinale e governo e che, come emerge dalle ricostruzione di ... Leggi su ansa (Di domenica 12 marzo 2023) L'articolo 7 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, voluto fortemente della Lega, che è stato oggetto di una interlocuzione tra Quirinale e governo e che, come emerge dalle ricostruzione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Migranti: stop alla protezione speciale, la norma in bilico: Decreto in Senato. Valutazioni governo-maggioranza, la… - PierFraccari : Si è rovesciata la barca alla deriva con 47 migranti a bordo. Alarm Phone accusa l'Italia: 'Ha ritardato consapevol… - paolochiariello : #Juorno #migranti #stop alla #protezione speciale: la norma è in bilico - Orraf5 : RT @InfinitoIsacco: @FrancoArlati @Orraf5 Avete votato per anni ladri ,corrotti ,puttanieri ,pedofili,vi hanno promesso posti di lavoro,den… - InfinitoIsacco : @FrancoArlati @Orraf5 Avete votato per anni ladri ,corrotti ,puttanieri ,pedofili,vi hanno promesso posti di lavoro… -